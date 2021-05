WELT ist auf digitale Gesundheitsfürsorge spezialisiert

ⓒ WELT

Das südkoreanische Startup-Unternehmen WELT hat sich auf die digitale Gesundheitsfürsorge spezialisiert. Firmenchef Kang Seong-ji:





WELT Corporation wurde 2016 als Ausgliederung von C-LAB gegründet, was das In-House-Unternehmensprogramm von Samsung Electronics ist. Es ist ein digitales Gesundheitsfürsorge-Unternehmen, das die Informationstechnologie für die Gesundheitspflege benutzt und sowohl Hardware einschließlich tragbarer Produkte als auch Software wie digitale Therapieprogramme entwickelt. Ärzte behandeln kranke Menschen, und das Gesundheitsministerium ist für das öffentliche Gesundheitsmanagement zuständig. Es sind Techniker und Unternehmer, die die Möglichkeit ausloten, diese Aufgaben mithilfe der Technologie zu lösen. Ich habe mich auf diesen Teil konzentriert, seit ich bei Samsung arbeitete.





Kang gewann als Student den Präsidentenpreis bei einer Messe für Erfindungen. Später arbeitete er als Arzt und als Angetellter bei Samsung. Beim Elektronikhersteller bewarb er sich bei C-LAB, das als Kreativlabor bekannt ist. Jedes Jahr erhält das Startup-Förderprogramm mehr als 1000 neue Ideen zu verschiedenen Bereichen wie etwa künstliche Intelligenz oder autonomes Fahren. Kang hatte mit seiner Idee über einen intelligenten Gürtel Erfolg, durch den der Träger seine Gesundheit kontrollieren kann. Der Smart-Gürtel hat den gleichen Namen wie die Firma: WELT oder Wellness Belt:





Der Smart-Gürtel sieht wie ein normaler Gürtel aus. Sensoren, die an der Schnalle eingebaut sind, messen den Hüftumfang, zählen die Schritte, die Sie machen, berechnet Ihre Sitzzeit am Tag, kontrolliert das Überessen und die Gangmuster. Der Gürtel ist auch ein Messinstrument, mit dem Patienten mit Parkinson-Krankheit, Demenz oder Diabetes abschätzen können, wie weit ihre Erkrankung fortgeschritten ist. Der Gürtel kann zwei bis drei Monate mit einer Batterieladung benutzt werden, länger als andere tragbare Produkte wie Smartuhren. Im Vergleich zu Smartuhren kann der Gürtel verschiedene Daten präzise verarbeiten, um dem Nutzer mehr Detailinformationen zu geben.





WELT fügte dem Produkt auch zum ersten Mal weltweit eine Funktion hinzu, die das Fallen verhindern soll. Der Gürtel kann das Risiko des Fallens voraussagen, indem er abnormale Anzeichen im Gehverhalten analysiert. Das Produkt gewann den Innovationspreis bei der weltgrößten Verbraucherelektronikmesse CES 2020:





Wir entwickeln eine Software für den Umgang mit sechs verschiedenen Krankheiten. Durch klinische Tests untersucht die App, ob Patienten, die die Anwendung benutzen, und solche, die sie nicht nutzen, Unterschiede zeigen, wenn es um Remission geht. Wenn Sie Diabetes haben, erhalten sie die App oder digitale Therapeutika zusammen mit Arzneien. Die App zeigt, ob sie die Mittel regelmäßig nehmen und Übungen machen. Unser Produkt berechnet die angemessende Menge an Übungen für Sie. Auch kann der Smart-Gürtel Veränderungen des Hüftumfangs entdecken, so dass Sie eventuell ihren Blutzuckerwert effektiver kontrollieren können. Auf der Grundlage von Daten können digitale Therapeutika Gesundheitsrichtlinien für jede einzelne Person liefern und so zu besseren Behandlungsresultaten beitragen.





Digitale Therapeutika beziehen sich auf Software-Programme, die auf die Behandlung von Krankheiten und die Verbesserung der Gesundheit ausgerichtet sind. Diese können in verschiedener Form angeboten werden, Apps, Spiele, virtuelle Realität und künstliche Intelligenz (KI) eingeschlossen. Durch ihre Anwendung können Patienten potenziell ohne Medikamente auskommen. Es wird geschätzt, dass der globale Markt für digitale Therapeutika bei einem jährlichen Wachstum von 30 Prozent bis 2025 einen Wert von fast 8,7 Milliarden Dollar haben wird. Als erstes asiatisches Mitglieder des Zusammenschlusses Digital Therapeutics Alliance arbeitet WELT derzeit an digitalen Therapeutika für Alkoholismus, Schlaflosigkeit und Sarkopenie, dem Verlust an Muskelmasse und Muskelkraft im Alter:





Im Gegensatz zu konventionellen Arzneien verändern sich digitale Therapeutika selbst nach der Entwicklung. Es ist eine lebende Behandlungsart, ähnlich der KI. Es ist unsere Aufgabe, den Behandlungsprozess zu quantifizieren und zu analysieren, um wirksamere Behandlungslösungen zu liefern.





WELT zog Investitionen von Hanwha Investment & Securities sowie Samsung Venture Investment an. Auch sicherete es sich eine Beteiligungsinvestition von 2,7 Millionen Dollar vom südkoreanischen Arzneimittelhersteller Handok Pharmaceuticals:





Digitale Therapeutika werden mit Sicherheit ein neuer Trend sein. Ich hoffe, die Dienste, die unser Unternehmen entwickelt, werden am Markt einschlagen, obwohl die Firma klein aussieht. Auch hoffe ich, dass Südkorea seine Macht bei der digitalen Transformation der Pharmaindustrie ausspielen wird. WELT will den Weg für die Entwicklung von Lösungen ebnen, die direkt mit dem menschlichen Leben und der Gesundheit zu tun haben.