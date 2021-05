Hanbok-Trachten der K-Popstars

ⓒ YONHAP News

Seit sich K-Popstars öffentlich in Hanbok präsentierten, ist auch das internationale Interesse an der traditionellen koreanischen Kleidung gestiegen. Die Eleganz im schlichten Schnitt und die einzigartigen Farben, die ein Abbild der Natur sind, faszinieren die Modewelt

Im Dongdaemun Design Plaza in Seoul fand im Rahmen der koreanischen Hanbok- Kulturwoche 2021 eine Ausstellung statt, die K-Pop und Hanbok verknüpft. Gezeigt wurden Hanbok-Trachten, die K-Pop-Sängerinnen und -Sänger auf der Bühne, in Musikvideos und in Werbeclips getragen haben. Die traditionelle koreanische Tracht zeigte sich in ganz neuem Design, einfallsreich, modern und stilvoll. Insgesamt waren 24 Hanbok-Sets zu sehen, die von sieben innovativen Modedesignern geschaffen wurden.