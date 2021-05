Verschlechterte Bildungsbedingungen in Indonesien seit Corona

ⓒ YONHAP News, The News Tribune

In Indonesien haben sich die Bildungsbedingungen seit der Coronapandemie drastisch verschlechtert. Ein Bild von einer Gruppe von Schülern in einem abgelegenen indonesischen Dorf, die auf einem Boot unterrichtet werden, zieht derzeit die Aufmerksamkeit auf sich.





Laut Tribune News wurde anlässlich des indonesischen Bildungstags „Hardiknas“ am 2. Mai beleuchtet, unter welch schwierigen Bedingungen in den abgelegenden Dörfen des Landes unterrichtet wird.





Die Lehrerin Siti Saroya begibt sich mit ihren Schülern auf ein Boot und sucht nach der Stelle, an der das Signal stärker ist und Internetverbindung hergestellt werden kann.Seit der Coronapandemie findet in Indonesien der Schulunterricht vorwiegend online statt. Die meisten Schüler in dem Dorf haben aber weder Smartphone noch Internet. Während des Unterrichts strecken Krokodile immer wieder ihren Kopf aus dem Wasser.





Die Lehrerin sagt, dass sie zwar Angst habe, von Krokodilen angegriffen zu werden, es gebe aber keine andere Lösung, denn ohne Internet habe man keinen Zugang zu dem Bildungsprogramm. Die 27-Jährige unterrichtet in schwangerem Zustand. Weil sie keine reguläre, sondern nur eine Ehrenlehrerin ist, beträgt ihr Gehalt nur zwischen 300.000 bis 400.000 Rupiah, ungefähr 13 bis 23 Euro.





Nach dem Plan der indonesischen Regeirung sollen bis Ende Juni fünf Millionen Lehrerinnen und Lehrer sowie die im Bildungssektor Beschäftigten eine Corona-Impfung erhalten und ab Juli der Präsenz-Unterricht wieder aufgenommen werden. Dem indonesischen Erziehungsministerium zufolge haben 40.779 Schulen in dem Land keinen Internetanschluss. 7552 Schulen sind ohne Strom. Von den 5-14-Jährigen in dem Land haben nur 54% Internetanschluss und 24% einen Computer.