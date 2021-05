Corona-Welle erfasst südkoreanische Ringermannschaft

ⓒ YONHAP News

Der südkoreanische Ringer Kim Hyeon-woo muss auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen ab Juli in Tokio verzichten.





Der Olympiasieger von London wurde einen Tag vor Beginn des Qualifikationsturniers im rumänischen Sofia positiv auf das Coronavirus getestet. Die Wettkampforganisation hatte zwar Kim im Falle eines negativen Ergebnisses bei einem zweiten Test am Wettkampftag eine Teilnahme erlaubt, der Ringer fühlte sich aber nicht gut und verzichtete auf den Wettkampf. In der ersten Runde sollte er am Samstag gegen den Aserbaidschaner Rafig Huseyn kämpfen.





Kim Hyeon-woo gilt als das Aushängeschild der südkoreanischen Auswahl im Ringen. Er gewann bei den Olympischen Spielen 2012 in London die Goldmedaille im griechisch-römischen Stil in der 66-Kilogramm-Gewichtsklasse. Im darauf folgenden Jahr holte er den WM-Titel. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro gewann er Bronze. Der 32-Jährige hatte ursprünglich vor, mit der Olympiade in Tokio seine aktive Karriere zu beenden. Die Qualifikationswettbewerbe in Sofia wären seine letzte Chance gewesen, sich ein Olympiaticket zu erkämpfen.





Das Coronavirus hatte der gesamten südkoreanischen Ringermannschaft einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dem koreanischen Ringerverband zufolge wurden nach Stand von Samstag 37 Personen des 50-köpfigen Teams von Ringern und Trainern, die für die Teilnahme an der Asien-Qualifikation in Almaty in Kasachstan waren, positiv auf das Coronavirus getestet, davon 19 Zurückgekehrte und 18 die weiter nach Sofia gereist waren.





Chung Han-jae konnte zwar nach einem negativen Test als Einziger an den Wettkämpfen in Sofia teilnehmen, sich jedoch nicht für Olympia qualifizieren. Aus Südkorea sind damit nur zwei Ringer für die Olympischen Spiele in Tokio startberechtigt, Ryu Han-soo im griechisch-römischen Stil in der 72-Kilogramm-Gewichtsklasse und Kim Min-seok in der 130-Kilogramm-Gewichtsklasse. Beide Ahtleten haben sich ihr Ticket bei den Qualifikationswettkämpfen in Kasachstan erkämpft.