Südkoreanische Curlerinnen verpassen bei WM direktes Olympia-Ticket

Das südkoreanische Frauen-Curling-Team um Skip Kim Eun-jung konnte in der Endphase der WM im kanadischen Calgary vier Spielsiege in Folge holen. Für eine Startberechtigung bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking hat es aber nicht mehr gereicht.





Das „Team Kim“ hatte zuletzt am Samstag im 13. Vorrundenspiel gegen einen der Favoriten, Tschechien, mit 7:4 gewonnen. Mit sieben Siegen und sechs Niederlagen lagen die Silbermedaillisten von Pyeongchang gleichauf mit Teams aus Kanada und den USA auf Platz fünf. Wegen Niederlagen gegen die beiden Teams rutschte die südkoreansiche Mannschaft jedoch nach dem Head-to-Head Prinzip, d.h. der stärker gewichteten Wertung der Ergebnisse der direkten Aufeinandertreffen, auf Platz sieben ab. Nur die sechs besten Mannschaften der Vorrunde ziehen in die K.o.-Phase ein und qualifizieren sich direkt für die Winterspiele in Peking.





Bei den für Dezember geplanten olympischen Qualifikationsspielen werden die restlichen drei Tickets für Peking vergeben. Das südkoreanische Team, das an dem Qualifikationsturnier teilnimmt wird in einem nationalen Auswahlwettbewerb ab 22. Juni ermittelt.





Der Auftritt der südkoreanischen Curlerinnen bei der WM hat gezeigt, wie wichtig praktische Turniererfahrung ist. Das „Team Kim“ hatte in dem letzten einen Jahr an keinem internationalen Wettbewerb teilgenommen und sich zu Beginn der Weltmeisterschaft mit vier Niederlagen in Folge schwergetan.