Tennisspieler Chung Yun-seong gewinnt erneut im Doppel

ⓒ YONHAP News

Tennisspieler Chung Yun-seong hat die zweite Woche in Folge auf der ITF-Tennistour im Doppel gewonnen. Der Südkoreaner gewann in Monastir, Tunesien, erneut im Doppel an der Seite des Japaners Shintarō Imai.





Das Duo setzte sich im Finale gegen die Topgesetzten Aziz Dougas aus Tunesien und Benjamin Lock aus Simbabwe mit 2:0-Sätzen durch.





Chung gewann ingesamt vier ITF-Turniere im Doppel und vier mit Shintarō Imai. Chung sagte, dass er noch vor dem Saisonende einen Titel im Einzel holen wolle.