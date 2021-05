Südkorea will weltgrößte Halbleiter-Lieferkette aufbauen

ⓒYONHAP News

Die Regierung will in Kooperation mit dem privaten Sektor bis 2030 das weltweit größte Liefernetz für Halbleiter schaffen.





Dies teilte die Regierung am Donnerstag bei einer Sitzung für die Halbleiter-Strategie am Produktionsstandort von Samsung Electronics in Pyeongtaek mit.





Der „K-Halbleiter-Gürtel“ soll den gesamten Umfang des Halbleiter-Geschäfts, einschließlich Forschung, Design, Material- und Teileherstellung, umfassen. Damit soll auf den wachsenden Bedarf und Engpässe bei der Chip-Lieferung reagiert und die Spitzenposition Südkoreas in diesem Bereich gefestigt werden.





Der Plan für die K-Halbleiterstrategie beruht darauf, die an verschiedenen Orten wie Kiheung, Pyeongtaek, Yongin und Cheongju verteilten Anlagen für die Chip-Herstellung auszubauen und neue Anlagen zu errichten und in einer umfangreichen Infrastruktur zu integrieren. In den jeweiligen Gebieten innerhalb des „K-Halbleiter-Gürtels“ sollen Unternehmen für Halbleiter-Fertigung, hochtechnologische Ausrüstung und Verpackung sowie Unternehmen ohne eigene Herstellung, sogenannte Fabless, einziehen oder es soll in bereits bestehende Unternehmen kräftiger investiert werden.





Für diesen Plan will die einheimische Chip-Industrie, darunter Branchenführer Samsung Electronics und SK Hynix, in den kommenden zehn Jahren über 510 Billionen Won (etwa 451 Milliarden Dollar) investieren. Samsung Electronics will in seine Produktionsstätte in Pyeongtaek stark investieren, SK Hynix will seine Anlage für Materialien, Teile und Ausrüstung in Yongin ausbauen.





Die Regierung kündigte größere Steuervergünstigungen und Kredithilfen an, um die Investitionsvorhaben der Unternehmen zu unterstützen.





Auch sollen in den nächsten zehn Jahren 36.000 Fachkräfte für die Halbleiter-Industrie ausgebildet werden. Zu diesem Zweck werden unter anderem mehr Studienplätze in den relevanten Fächern angeboten.





Sollte dieser Plan reibungslos umgesetzt werden, wird erwartet, dass das südkoreanische Exportvolumen von Halbleitern bis 2030 auf 200 Milliarden US-Dollar steigen wird. Mit Stand von 2020 beträgt es 99,2 Milliarden Dollar.