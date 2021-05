der neue Trend: No Brand

ⓒ YONHAP News

Wenn wir früher aus dem Heimaturlaub zurück nach Korea flogen, waren die Koffer vollgepackt mit Sachen, die hierzulande sehr teuer waren: Schokolade, Kaffee, Gummibärchen, Duschgel u.v.m. Inzwischen ist das gar nicht mehr nötig, denn diese Sachen und viel mehr gibt es auch hier günstig und in guter Qualität. Das ist vor allem das Verdienst einer E-Mart-Eigenmarke namens No Brand, die 2015 gestartet wurde und seit 2016 auch eigenständige Discounter-Märkte unterhält. In meinem Stamm-E-Mart hat No Brand eine eigene Unterabteilung. Dort gibt es zum Beispiel gute Schokolade und Chips für jeweils unter 1000 Won. Neben derartigen Snacks zählen Milch, Tiefkühlprodukte, Soßen und Putzmittel zu meinen Top 5, die ich dort regelmäßig kaufe. Inzwischen vertreibt die Nicht-Marke auch alle möglichen Haushalts- und Elektroartikel bis hin zu riesigen Fernsehern und unterhält seit 2019 eine eigene Fast-Food-Kette, die rasant wächst. Höchste Zeit, über No Brand zu sprechen, bevor es die ganze Welt tut!