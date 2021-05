BTS _ The Truth untold

In diesem Garten blüht die Einsamkeit, voll mit Dornen. In diesem Sandschloss habe ich mich selbst eingeschlossen





Wie ist dein Name? Gibt es einen Ort, an den du gehen kannst? Oh Could You Tell me? Ich habe dich gesehen, der du dich hier versteckt hast





And I Know, deine Wärme ist echt. Ich möchte deine Hand halten, die die blauen Blumen pflücken





Das ist mein Schicksal. Don’t smile on me Light on me





Da ich dir nicht näher treten kann, gibt es keinen Namen, den ich rufen kann













이름이 뭔가요? 이름이 뭐에요? Wie heißt du?

제 이름은 이유경입니다. Mein Name ist Lie Yu-kyung.

반갑습니다. Schön, Sie kennenzulernen.