ATEEZ tritt beim Identity 2021 Festival auf

Die koreanische Boygroup ATEEZ wird am 16. Mai am Identity 2021 Festival von Amazon Music teilnehmen. Es handelt sich um eine Goodwill-Veranstaltung, die im Jahr 2016 ins Leben gerufen wurde. Im Rahmen dieses Events sollen die Beiträge von Asian Americans und Pacific Islanders in verschiedenen Bereichen wie Kultur, Musik, Kunst hervorgehoben werden. Verschiedene Künstler waren bereits zu dieser Veranstaltung eingeladen worden: Jay Park, Hyorin, Yuna und weitere.

ATEEZ wurden bislang von renommierten internationalen Medien genauestens vorgestellt. Im letzten Jahr kamen sie sogar auf Platz fünf der Rangliste “most Tweeted about musicians in the US”.

Das sechste Minialbum, das im März veröffentlicht wurde, verkaufte sich ebenfalls weltweit gut.