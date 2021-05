Viele große Künstler wollen sich zurückmelden

ⓒ Big Hit Entertainment

Wir haben gerade Mitte Mai. Aber viele große K-Pop-Stars haben verkündet, Ende Mai oder Anfang Juni in die Musikwelt zurückkehren zu wollen.

Zuerst haben BTS angekündigt, dass sie ihren zweiten auf Englisch gesungenen Song veröffentlichen wollten. Er trägt den Titel “Butter” und soll ab 21. Mai zu hören sein. Kurze Auszüge aus dem Musikvideo kann man bereits sehen und die Fans sind schon sehr gespannt.

Am gleichen Tag will der Balladensänger Seong Si-gyeong ein neues Album auf den Markt bringen. Es soll das erste reguläre Album nach zehn Jahren werden. Seong ist ein sehr erfolgreicher Sänger, immer wenn er ein neues Werk veröffentlichte, kam es auf Platz eins verschiedener Musikcharts. Man darf also auf gute Lieder von diesem Solosänger gespannt sein.

Die Girlgroup Oh My Girl, die ja im letzten Jahr mit den Liedern “Nonstop” und “Dolphin” für viel Aufsehen gesorgt hat, will am 31. Mai ihr achtes Minialbum herausbringen. Sie sind bereits sieben Jahre in der Musikbranche tätig und haben sich schrittweise hochgearbeitet. Die Fans sind sehr gespannt, welche Lieder dieses Mal zu hören sein werden.