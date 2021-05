Itzy mit neuem Song erfolgreich

ⓒ JYP Entertainment

Das neue Lied „Mafia in the morning“ von der Girlgroup Itzy sorgt derzeit für Furore. Am 30. April haben die Mitglieder ihr neues Minialbum auf den Markt gebracht und sogleich die Herzen internationaler Fans höher schlagen lassen.

Die Gruppe hatte schon mit dem Debüt Superstar-Status erlangt. Der Debütsong “Dalla Dalla” wurde gleich ein Hitsong. Weitere Lieder, die sie veröffentlichten, “ICY”, “Wannabe”, Not Shy” waren äußerst beliebt.

Das neue Lied “Mafia in the morning” ist nur etwa drei Minuten lang, aber man hat keine Sekunde Langeweile. Wenn man sich das Musikvideo anschaut, kann man keine Sekunde wegschauen. So fesselnd sind die Performances der Sängerinnen. Daher hat das Musikvideo bereits viele Klicks erreicht. In nur drei Tagen wurde es über 50 Millionen Mal gesehen.

Als Itzy das neue Album herausbrachten, kam es gleich auf Platz eins der iTunes Album Charts in 13 verschiedenen Ländern.