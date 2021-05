Alle Kerle sind gleich (12) 니 걱정이나 해

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „니 걱정이나 해; ni geokjeong-ina hae“

Deutsch: „Mach dir lieber Sorgen um dich selbst.“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





니 umgangssprachliche Form des Pronomens 네 für „dein“

걱정 Nomen für „Sorge“

-이나 Postposition um auszudrücken, dass etwas die einzig mögliche

oder zulässige Wahl ist

해 nicht-höflich konjugierte Imperativform des Verbs 하다 für „tun, machen“





Der Ausdruck 니 걱정이나 해 bedeutet wörtlich „Mach (dir) lediglich deine Sorgen“. Der Sprecher möchte damit deutlich machen, dass der Gesprächspartner sich nicht in Angelegenheiten von anderen Personen einmischen sollte und seine Ratschläge oder seine unnötigen Sorgen für sich behalten sollte. Der Ausdruck wird also meistens in einem genervten/gereizten Ton ausgesprochen und hauptsächlich unter Personen verwendet, die vertraut miteinander umgehen. In diesem Sinne könnte man ihn auf Deutsch mit „Mach dir lieber Sorgen um dich selbst“ oder einfach „Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten“ übersetzen.





Ergänzungen

약속: Nomen für „Verabredung, Versprechen“

평일: Nomen für „Werktag“

주말: Nomen für „Wochenende“