Nordkorea zieht Fußball-Nationalmannschaft aus WM-Qualifikation zurück

ⓒ KFA

Nordkorea hat seine Fußball-Nationalmannschaft aus der Qualifikation für die WM 2022 in Katar zurückgezogen.





Der asiatische Verband AFC teilte gestern offiziell mit, dass Nordkorea nicht an der zweiten WM-Qualifikationsrunde im Juni in Südkorea teilnehmen werde. Die Spiele dienen auch gleichzeitig als Vorrunde für die Fußball-Asienmeisterschaft 2023 in China.





Nordkorea spielte in der Gruppe H der asiatischen WM-Qualifikation mit Südkorea, Turkmenistan, dem Libanon und Sri Lanka. Nach fünf Spielen ist Nordkorea Gruppenvierter, ist aber mit acht Zählern punktgleich mit dem Dritten Libanon und dem Zweiten Südkorea. Turkmenistan führt die Gruppe mit neun Punkten an.





Die AFC teilte mit, demnächst über das weitere Vorgehen in Gruppe H entscheiden zu wollen. Es ist wahrscheinlich, dass die geplanten Begegnungen mit Nordkorea als Niederlage gewertet werden. Sollte die noch ausstehende Partie gegen Nordkorea als Sieg für Südkorea verbucht werden, würde Südkorea vor Turkmenistan Gruppenerster.





Nordkorea scheut wegen des Ansteckungsrisikos angesichts der Coronapandemie die Teilnahme an internationalen Turnieren. Bereits zuvor hatte das Land entschieden, keine Athleten zu den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer zu entsenden.