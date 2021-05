Schulen sollen wieder vollständig zum Präsenzunterricht zurückkehren

ⓒYONHAP News

Die Regierung trifft Vorbereitungen für die Rückkehr zum vollen Präsenzunterricht im zweiten Halbjahr.





Das Bildungsministerium erörterte am Montag mit Experten ergänzende Hygiene-Maßnahmen an den Schulen, die für einen vollumfänglichen Präsenzunterricht notwendig sind. Bildungsministerin Yoo Eun-hae sagte, der volle Präsenzunterricht und die Normalisierung des Schulbetriebs seien die wichtigsten Maßnahmen für die Wiederherstellung der Schulbildung. Es würden Vorbereitungen getroffen mit dem Ziel, dass im zweiten Halbjahr die Schüler wieder komplett in die Klassen zurückkehren.





Yoo hatte wiederholt betont, dass die Schulen relativ sicher vor einer Infektion seien. Die Ministerin verwies darauf, dass der Inzidenzwert bei Schülerinnen und Schülern in den letzten drei Wochen mit 18,9 relativ niedrig sei. Die Inzidenz in der gesamten Bevölkerung liege hingegen bei 25,1 pro 100.000 Einwohner. Das Ministerium werde bis Ende Juni das gegenwärtige System für die Überprüfung des Seuchenschutzes an den Schulen aufrechterhalten und die Hygienemaßnahmen weiter überprüfen.





Die Seuchenkontrollbehörde ist hinsichtlich der Normalisierung des Schulunterrichts jedoch vorsichtig. Die Chefin der Seuchenkontrollbehörde Jeong Eun-kyeong sagte am Montag zur Frage nach den Bedingungen der Rückkehr zum normalen Schulbetrieb, dass die aktuellen Fallzahlen sowie die Corona-Lage an den Schulen umfassend beurteilt werden müssten. Für den vollen Präsenzunterricht sei es wichtig, die lokale Ausbreitung des Coronavirus zu kontrollieren, da Covid-19-Infektionen von außen in die Schulen getragen und sich innerhalb der Schulgemeinschaft ausbreiten würden.





Auch die Immunisierung von Lehrern und Schülern lässt sich nicht ohne Weiteres bewerkstelligen. Über ein vorzeitiges Impfangebot für alle Lehrkräfte wird zwar derzeit beraten, für Impfungen von Schülern muss jedoch zunächst eine Änderung der Altersbegrenzung für die Freigabe der Impfstoffe erfolgen. Darüber hinaus bedarf es einer Beratung mit Experten, ob eine Erweiterung der Impfungen auf Jugendliche empfehlenswert ist.





Die Regierung scheint jedoch fest entschlossen, im zweiten Halbjahr zum vollen Präsenzunterricht zurückzukehren. Grund dafür sind Lernschwierigkeiten durch die lange Phase des Lernens zu Hause. Lehrer würden außerdem durch den Wechselunterricht zusätzlich belastet und den Schülern fehle es an sozialen Kontakten und einem geregelten Tagesablauf. In Südkorea findet zurzeit ein Wechselunterricht statt, sodass maximal 73 Prozent der Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in der Schule sind.