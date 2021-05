41. Jahrestag der Demokratiebewegung vom 18. Mai

ⓒYONHAP News

Zum 41. Jubiläum der 18. Mai-Demokratiebewegung hat am Dienstag in Gwangju auf dem 18. Mai-Nationalfriedhof in Gwangju eine offizielle Zeremonie stattgefunden.





Wegen der Coronapandemie wurde die Zahl der Teilnehmer der Zeremonie auf dem 18. Mai-Nationalfriedhof auf 99 begrenzt. Zugegen waren unter anderem Hinterbliebene der Opfer und Vertreter der Parteien.





Ministerpräsident Kim Boo-kyum sagte, es sei eindeutig, was vor 41 Jahren in Gwangju geschah. Die Staatsgewalt habe zahlreiche Bürger ermordet. Als Ministerpräsident der Republik Korea wolle er seinen Kopf senken und sich bei den Menschen von Gwangju und den Opern entschuldigen. Kim versprach weitere Bemühungen, um die ganze Wahrheit rund um die Ereignisse vom 18. Mai 1980 in Gwangju aufzudecken.





Präsident Moon Jae-in schrieb in sozialen Netzwerken, dass er in dem Myanmar von Heute das Gestern von Gwangju sehe. Er wünsche sich innigst, dass der Geist der Demokratiebewegung von Gwangju und der journalistische Geist von Jürgen Hinzpeter den Menschen in Myanmar Hoffnung geben mögen. Hinzpeter war ein deutscher Journalist, der das Geschehen in Gwangju 1980 filmte. Seine Aufnahmen gelangten über Umwege nach Deutschland und wurden weltweit gesendet.





Moon schrieb, der Mai der Hoffnung werde mit der Aufarbeitung der Demokratiebewegung von Gwangju sowie der Wiederherstellung der Ehre der betroffenen Bürger starten. Er erwähnte die Aktivitäten des Untersuchungsausschusses für die Aufklärung der Wahrheit über die Demokratiebewegung im Mai 1980 und ging auf Zeugenaussagen von ehemaligen Soldaten ein. Soldaten der damaligen Kriegsrechtstruppen hatten ausgesagt, dass im Zuge der Blockade von Gwangju Scharfschützen mobilisiert worden seien und mit Maschinengewehren gezielt auf Einwohner geschossen worden sei. Moon sagte, dass man dank diesen Zeugenaussagen der Wahrheitsfindung näher komme.





In Gwangju wurde am 18. Mai 1980 eine anfangs friedliche Demonstration von Studenten gegen das neue Militärregime gewaltsam aufgelöst. In den darauffolgenden Tagen schlossen sich zahlreiche Arbeiter und einfache Bürger der Bewegung an. Am 27. Mai stürmten Soldaten das Verwaltungsgebäude der Provinz Süd-Jeolla, das als Stützpunkt der Demonstranten gedient hatte und beendeten die Proteste mit einem Blutbad.