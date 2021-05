der beste Mai des Jahres

ⓒ Getty Images Bank

„Alles frei? Nur im Mai!“ So ähnlich könnte man ein bekanntes Sprichwort updaten, denn so viele arbeitsfreie Feiertage wie im Mai wird es das ganze Jahr nicht mehr geben: ganze zwei Stück! Abgesehen von Chuseok und Seollal, die eher als Herbst- bzw. Frühjahrsferien angesehen werden können, gab und gibt es in diesem Jahr 2021 neun gesetzliche Feiertage in Südkorea, von denen nur vier nicht aufs Wochenende fielen: Neujahr am 1. Januar war an einem Freitag, der Tag der Unabhängigkeitsbewegung am 1. März an einem Montag, und der Kindertag am 5. Mai und Buddhas Geburtstag am 19. Mai waren beide an einem Mittwoch. Sämtliche nachfolgenden arbeitsfreien Feiertage fallen dieses Jahr aufs Wochenende: 6.6. (Gefallenengedenktag), 15.8. (Tag der Befreiung) und 3.10. (Staatsgründung) auf einen Sonntag, 9.10. (Hangeul-Tag) und 25.12. (Weihnachten) auf einen Samstag. Hinzu kommt der Neujahrstag, der am 1.1.2022 ebenfalls auf einen Samstag fällt. Damit wird der erste arbeitsfreie Feiertag nach Mai 2021 der 1. März 2022 (Dienstag) sein – und der letzte Feiertag vor Mai war ebenfalls der 1. März (2021). Also über neun Monate lang kein einziger freier Feiertag! Wie wir das überstehen wollen, verraten wir hier.