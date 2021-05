Aespa wollen noch höheres Niveau erreichen

ⓒ SM Entertainment

Die koreanische Gruppe Aespa hat endlich ein neues Lied veröffentlicht. Am 17. Mai konnte man die neue Single “Next Level” hören. Die Girlgroup debütierte im November letzten Jahres und stellte zuerst das Lied “Black Mamba” vor. Mit dem neuen Lied “Next Level” wollen sie an den Erfolg anknüpfen.

Eigentlich besteht die Gruppe aus vier Mitgliedern, aber sie haben von Anfang an behauptet, dass sie aus acht Mitgliedern bestehen würden. Warum das? Die vier Sängerinnen haben jeweils einen Avatar, der nur online tätig ist. Dieses originelle Konzept kommt bei den Fans besonders gut an. Schon mit ihrem Debütsong haben Aespa mit Rekorden auf sich aufmerksam gemacht. Sie waren in den Musikcharts 95 verschiedener Länder vertreten und eroberten gute Ränge der Billboard Global Charts. Sie erhielten bei verschiedenen Preisverleihungen Ehrungen als Super-Rookies.

Aber Aespa haben betont, dass ihnen solche Titel und Rekorde nicht so viel bedeuteten. Sondern ihr Ziel sei die Weiterentwicklung und das wollen sie mit dem Lied “Next Level” erst einmal beweisen.