ONEUS stellvertretend für den K-Pop der vierten Generation

Die koreanische Boyband ONEUS hat am 11. Mai ihr fünftes Minialbum mit dem Titel “Binary Code” herausgebracht. Das Lied “Black Mirror” aus dem Werk haben sie schon in verschiedenen Musiksendungen vorgestellt. Besonders sind die Tanzeinlagen, die an Michael Jackson erinnern, sehr beeindruckend. ONEUS gelten als DIE Performer der vierten Generation und das haben sie dieses Mal erneut beweisen können.

Das Lied “Black Mirror” wird dem Genre Nu Disco zugeordnet, ein Genre, an das die Jungs sich zum ersten Mal wagen. Die modernen Menschen sind an TV, Smartphones und Computer gebunden, regelrecht abhängig von diesen Geräten. Davon wird im Lied gesungen, daher können die Fans das Gesungene besonders gut nachvollziehen.

Das Musikvideo zum Lied ist ebenfalls sehr gefragt. In nur drei Tagen wurden zehn Millionen Klicks erreicht.