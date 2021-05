STEALIEN ist Spezialist für Cyber-Sicherheit

ⓒ STEALIEN

Das koreanische Unternehmen STEALIEN entwickelt Lösungen für die Internet- oder Cyber-Sicherheit. Der Vizepräsident der Firma, Shin Dong-hui:





Seit der Gründung 2015 bot STEALIEN mobile App-Sicherheitslösungen an, führte Projekte mit vorgetäuschten Hackerangriffen durch, analysierte Schwachstellen in verschiedenen Service-Umgebungen und nahm Forschungs- und Entwicklungsarbeiten vor. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Themen der allgemeinen Cyber-Sicherheit. Die meisten Mitarbeiter der Firma sind erstklassige Hacker. Sie erhielten Preise bei Hacking-Wettbewerben oder entdeckten Mängel in lokal produzierter Software. Einige studierten Computerwissenschaft an namhaften Universitäten in Korea.





Der Firmenname steht für “we STEAL ALIEN technology” – “wir stehlen fremdartige Technologie”. Der Unternehmensgründer und CEO Park Chanam war als sogenannter White-Hat-Hacker bekannt. So werden Personen benannt, die Schwachstellen in einem Computersystem identifizieren. Als er noch Oberschüler war, gewann er einen Preis bei DEF CON, einer der weltweit größten Hacker-Konferenzen. STEALIEN bietet Sicherheitsberatungen aus der Perspektive von Hacking-Spezialisten an:





Cyber-Sicherheitsberatung kann auf zwei verschiedene Arten angeboten werden. Erstens, sobald uns der Name des Web- oder App-Service eines Firmenkunden gegeben wird, attackieren wir den Dienst, um zu sehen, wie das Unternehmen mit dem Cyber-Angriff umgeht. Zweitens, ein Unternehmen gibt uns detailliertere Informationen wie etwa seinen Quellcode. Wir greifen dann diesen bestimmten Punkt an. Auf diese Weise finden wir Schwachstellen. Wir schaffen ein potenzielles Angriffsszenario, das im wirklichen Leben erfolgen kann und informieren das Unternehmen darüber.

Wenn zum Beispiel Finanzunternehmen oder öffentliche Institutionen die Beratung von STEALIEN in Anspruch nehmen, schlagen die White Hat-Hackers nach dem Angriff auf das Computersystem des Kunden Gegenmaßnahmen vor. Zum Kundenkreis gehören nicht nur private Firmen, sondern auch öffentliche Einrichtungen und die Staatsanwaltschaft. Eine weitere Stärke des Unternehmens ist, dass es seine Beschäftigten ermutigt, ihre eigenen Forschungsprojekte durchzuführen:





Außer den Forschungs- und Entwicklungsprojekten können die Angestellten ihre eigenen Forschungsthemen auswählen und an ihnen arbeiten. Manchmal erweisen sich individuelle Projekte als profitabel. Das ist sehr effizient, da einzelne Angestellte das tun können, was sie wollen, und das Unternehmen kann die Ergebnisse für marktfähige Dienste nutzen.





Zu den Vorzeigeprodukten der Firma gehören eine App-Sicherheitslöung, die AppSuit Series genannt wird, sowie ein Cyber-Hacking-Trainingssystem, Cyber Drill System. AppSuit hindert Hacker daran, Apps zu fälschen oder zu ändern, und blockiert ihre Speicher-Hacking-Versuche. AppSuit ist in mobilen Anwendungen eingebettet, die von zahlreichen Finanzinstituten in Korea wie etwa der Shinhan Bank und Kookmin Bank genutzt werden, sowie in Finanzmanagement-Apps wie Toss und Banksalad. Das Cyber Drill System enthält verschiedene Beispiele von Hacking-Atttacken. Das System kann den Nutzern dabei helfen, ein Angriffs- und Verteidigungstraining zu durchlaufen, so dass sie sich vor neuen Arten von Hacking-Angriffen schützen können:





AppSuit ist eine mobile App-Sicherheitslösung. Bevor zum Beispiel eine Bank eine App verbreitet, könnten Hacker die App fälschen oder ändern und einen bösartigen Code einpflanzen. Wenn ein Nutzer die Bank-App herunterlädt, können die Hacker unter Verwendung der falschen App Schaden anrichten. AppSuit schützt Apps vor verschiedenen Hacking-Angriffen, in dem es die Technologie verwendet, die es für die Angreifer schwieriger macht, sie zu ändern.





Da die Cyber-Sicherheit zunehmend wichtiger wird, konnte STEALIEN schnell wachsen. Im ersten Jahr nach der Gründung lag der Umsatz bei 450.000 Dollar. Innerhalb von fünf Jahren verfünffachte sich der Umsatz. Firmen-CEO Park wurde zum “Anerkannten Unternehmer 2020” des Ministeriums für kleine und mittlere Unternehmen sowie Startups ausgewählt. Ebenfalls im vergangenen Jahr wurde das Unternehmen auf die Liste von Software-Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial gesetzt, die vom Ministerium für Wissenschaft und ICT zusammengestellt wird:





Software wird von Menschen entwickelt. Um innovative Software zu entwickeln, ist es für die Entwickler wichtig, verschiedene Faktoren und Situationen zu berücksichtigen. Daher bemühen wir uns um talentierte Mitarbeiter. Wenn Nutzer nach Lösungen suchen, um Probleme mit der Cyber-Sicherheit zu beheben, hoffen wir darauf, dass sie zuerst an STEALIEN denken. Intern wollen wir, dass alle Beschäftigten machen können, was sie wollen und interessant ist. Das sind die Hauptziele des Unternehmens.