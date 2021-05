Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News

Für Netzbürger interessant war in dieser Woche das Untersuchungsergebnis, dass die Applikation, die die Südkoreaner am häufigsten nutzen, der Instant-Messaging-Dienst KakaoTalk ist. Es gab auch das Ergebnis, dass die Südkoreaner die einheimische auf regionaler Basis angebotene Plattform für Gebrauchtwarenhandel Danggeun Market häufiger nutzen als Instagram. Der App-Analysedienst WiseApp hat im vergangenen Monat bei einheimischen Smartphone-Nutzern über 10 Jahre eine Stichprobenerhebung durchgeführt. Dabei liegt die Zahl der Android-Nutzer in dieser Altersgruppe bei 38,68 Millionen und die der iOS-Nutzer bei 7 Millionen. Danach ist die App, die von den meisten Menschen genutzt worden ist, KakaoTalk. Insgesamt 42,53 Millionen Südkoreaner haben diese App genutzt. KakaoTalk folgen nach der Nutzerzahl YouTube, Naver, Coupang, Band, Instagram, die Karten-App Naver-Maps, die Lieferdienstapp Baemin, die Gebrauchtwarenhandel-Plattform Danggeun Market und Facebook. Die App, die von allen Generationen zusammen am häufigsten genutzt wurde, ist ebenfalls KakaoTalk. Diese App wurde insgesamt 107,9 Milliarden Mal genutzt. Danach folgen Naver, Twitter, YouTube, Danggeun Market, Naver-Café, die Kryptowährungsbörse Upbit, Instagram, Coupang und Band. Die von allen Generationen zusammen am längsten genutzte App ist YouTube und wurde insgesamt 68 Milliarden Minuten genutzt. Danach folgen KakaoTalk, Naver, Insgagram, Facebook und Daum.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Nachricht, dass das von der Discounterkette HomePlus unter eigener Marke angebotene stille Mineralwasser ohne Etikett bei den Verbrauchern auf große Resonanz stößt. Die Kette hat am 22. April ein Mineralwasser ihrer Eigenmarke auf den Markt gebracht, und davon wurden in kaum einem Monat 1,34 Millionen Flaschen verkauft. Der Anteil dieses Private Brand-Produkts am gesamten Mineralwasser-Umsatz beträgt über 14%, damit überholte das neue Produkt ohne Etikett beim Umsatzanteil das herkömmliche PB-Produkt mit Etikett an der Flasche. Das neue PB-Produkt ist ein Produkt, bei dem sich die Kunden allein durch den Kauf dieses Produktes am Umweltschutz beteiligen können. Bei dem Wasser klebt an der Flasche kein Etikett. Stattdessen werden der Marken- und Produktname sowie das Herstellungsdatum gleich in die PET-Flasche gedruckt. Damit brauchen die Verbraucher sich bei der Entsorgung der Flasche nicht die Mühe zu machen, das Etikett von der Flasche zu entfernen. Die Kette hat mit dem Verkauf dieses Mineralwassers ohne Folienetikett an der Flasche rund 710 kg Plastik einsparen können. Würde man die nicht benutzten Folienetiketten verbinden, würde die Länge etwa 359 km betragen, das ist länger als die Luftlinie zwischen Seoul und Busan. Viele Netzbürger, die von dem neuen Produkt der Kette HomePlus erfahren haben, erklärten ihre Bereitschaft, nun auch zu diesem Wasser greifen und dadurch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten zu wollen.





Im Internet sorgte kürzlich ein Video für Gesprächsstoff, das eine junge US-Amerikanerin zeigt, die von Kalifornien bis nach Seoul flog, um das vor zwei Jahren am Namsan Tower zusammen mit ihrem damaligen Freund aufgehängte Liebesschloss zu beseitigen. Die 23-jährige Cathy Young veröffentlichte kürzlich auf TikTok ein Video. Young, die in Kalifornien lebt, flog nach Korea. Nach ihrer Ankunft kaufte sie in einem Supermarkt einen kleinen Seitenschneider und ging zum Namsan Tower, wo an Geländern und Laternenmasten unzählige Liebesschlösser mit Gravur hängen. Sie begann dann nach dem Liebesschloss, das sie im Sommer 2019 mit ihrem damaligen Freund aufgehängt hatte, zu suchen. Sie fand es schließlich, entfernte es mit dem Seitenschneider und zeigte ein Siegerlächeln. Im Video fand sie das Schloss in wenigen Sekunden, es soll in Wirklichkeit etwa 30 Minuten gedauert haben. Cathy Young sagte, dass sie nicht lediglich mit dem Ziel, das alte Liebesschloss zu beseitigen, nach Korea gekommen sei. Sie sei nach Seoul gekommen, um eine Backup-Tänzerin-Karriere zu starten, und dabei sei ihr das alte Liebesschloss, das sie mit ihrem Ex-Freund aufgehängt hatte, in den Sinn gekommen. Cathy Young besitzt auf TikTok rund 380.000 Abonnenten, und das betreffende Video hat eine Klickzahl von über 4,6 Millionen erreicht. In Netzbürger-Kommentaren hieß es, es sei erstaunlich, dass sie unter so vielen Schlössern das vor zwei Jahren aufgehängte Schloss finden konnte, oder sie hätten zum ersten Mal eine Person gesehen, die nach der Trennung an das alte Liebesschloss denkt und den Ort besucht, um es zu entfernen.