Seo In-guk ergattert Rolle in dem Komödienkrimi „Pipeline“

ⓒ Megabox Plus M

Sänger sowie Schauspieler Seo In-guk wird in einem neuen Film als Anführer eines Teams von Öldieben auf die große Leinwand zurückkehren.





Das Komödienkrimi „Pipeline“ unter Regie von Yoo Han wird am 26. Mai in die koreanischen Kinos kommen. Seo spielt Pindol, einen erfahrenen Ölbohrtechniker, der in einen gefährlichen Ölraubüberfall verwickelt wird.





Regisseur Yoo Ha ist bekannt geworden durch seine von Kritikern hochgelobten Filme wie „Marriage is a Crazy Thing“ aus dem Jahr 2002 und „Gangnam Blues“ aus dem Jahr 2015.