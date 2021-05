Tennisspieler Kwon Soon-woo kassiert in Comeback-Spiel Niederlage

ⓒ YONHAP News

Tennisspieler Kwon Soon-woo hat in seinem Comeback-Spiel nach einer verletzungsbedingten Pause eine Niederlage kassiert. In der Runde der letzten 32 des Wettbewerbs in Belgrad verlor er gegen den Serben Peda Krstin mit 1:2.





Kwon hatte sich Ende April bei den Serbia Open nach einer Niederlage gegen Novak Đoković an der rechten Schulter verletzt und danach einen Monat pausiert. In Belgrad hatte der Südkoreaner nach der Pause erstmals an einem internationalen Turnier teilgenommen.





Nach einem schwachen Start und enttäuschenden Satzverlust konnte Kwon den zweiten Satz gewinnen. Den dritten Satz verlor er dann aber, nachdem er gleich das erste Aufschlagspiel abgegeben hatte.





Der Tennisspieler geht ab dem kommenden Sonntag bei den French Open, dem Zweiten der Grand-Slam-Turniere im Saison-Kalender, an den Start.