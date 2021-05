Son Heung-min absolviert bisher erfolgreichste Saison in der Premier-League

ⓒ YONHAP News

Fußballspieler Son Heung-min hat seine bisher beste Saison absolviert.





Am letzten Spieltag der Premier-League-Saison gegen Leicester City war der Tottenham Stürmer 94 Minuten im Einsatz. In der 76. Spielminute führte Son ein Eigentor durch Leicester-Torhüter Kasper Schmeichel herbei und trug dazu bei, dass Tottenham nach zwischenzeitlichem Rückstand mit 4:2 gewinnen konnte. Durch den Sieg beendet Tottenham die Saison als Siebter, damit spielt die Mannschaft in der kommenden Saison in der Conference League.





Son erzielte in 37 Spielen der Premier-League 17 Treffer und übertraf seinen eigenen Rekord der meisten Treffer in einer regulären Saison. Seine bisherige Bestleistung waren 14 Tore in der Saison 2016-2017 gewesen. Mit 17 Treffern in Ligaspielen liegt er hinter Harry Kane, Mohamed Salah und Bruno Fernandes gleichauf mit Patrick Bamford von Leeds United auf Rang vier der Torschützenliste der Premier League.





Unter den Mannschaftskollegen erzielte der Südkoreaner die zweithöchste Zahl an Treffern nach Harry Kane. Son bereitete zehn Tore vor und liegt damit gleichauf mit Jack Grealish vom Verein Aston Villa auf Rang vier der Liste der Top-Vorlagengeber. Sowohl bei den eigenen Treffern sowie Vorlagen erreichte der Fußballer eine zweistellige Zahl.





Einschließlich den Spielen der UEFA Europa League und im FA Cup gehen in der gesamten Saison insgesamt 22 Treffer und 17 Vorlagen auf sein Konto. In der Runde der letzten 32 der UEFA Europa League am 19. Februar gegen den Wolfsberger AC traf Son Heung-min in der 13. Minute zur Führung und verbuchte mit dem Treffer seinen 31. Scorerpunkt und damit seine bisher höchste Zahl an Scorerpunkten. Sons bisheriger Rekord waren 30 Scorerpunkte in der vorigen Saison gewesen. Nach weiteren Treffern und Vorlagen beendete Son die aktuelle Premier-League-Saison mit insgesamt 39 Scorerpunkten.





Son erzielte zudem als südkoreanischer Fußballer die meisten Treffer in einer einzigen Saison in einer europäischen Liga. Am 8. Mai schoss er gegen Leeds United sein 17. Tor und zog mit Cha Bum-kun gleich, der in der Saison 1985-86 in der Bundesliga ebenfalls 17 Mal traf.





Gemeinsam mit seinem Mannschaftskollegen Harry Kane bildet Son Heung-min das gefährlichste Offensivduo der Premier-League. In der aktuellen Saison führten 14 Zuspiele der beiden Superstars zu einem Treffer, damit waren sie das erfolgreichste Duo.