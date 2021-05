Impfreisen-Trend in asiatischen Ländern mit Corona-Impfstoffmangel

ⓒ YONHAP News

In asiatischen Ländern mit Lieferengpass bei Corona-Impfstoffen locken Reiseunternehmen die Kunden mit sogenannten Impfreisen, d.h. Reisen in Länder, in denen sich Touristen impfen lassen können. Dies berichtete die „South China Morning Post“.





Ein Reiseveranstalter in Vietnam teilte vergangene Woche über seine Facebook-Seite mit, dass offiziell Impfreisen verkauft würden. In Vietnam kommen die Corona-Impfungen in Asien am langsamsten voran. Nach aktuellem Stand sind ein Prozent der Bevölkerung geimpft. Ziel der angebotenen Reisen sind die USA. Die Kosten betrügen etwa 45 Millionen vietnamesische Dong, etwa 1600 Euro, könnten jedoch je nachdem für welchen Impfstoff sich der Reisende entscheide, variieren.





Ein Reisebüro in Indien bietet ebenfalls einen dreitägigen Aufenthalt in New York mit Impfung an. In dem Reisepaket ist auch eine zweite Reise in die USA für die zweite Impfung enthalten.





Die vietnamesische Behörde sowie Reiseverbände in Indien und Thailand warnen vor diesen Reiseangeboten, es könnten unerwartete Kosten anfallen. Ein Reiseveranstalter in Thailand wirbt für eine Impfreise in die USA für einen Betrag zwischen 75.000 und 200.000 Bath, etwa zwischen 2000 und 5200 Euro. In dem Betrag sind jedoch Flugticket, Mahlzeiten und die während der Quarantäne nach der Rückkehr anfallenden Kosten nicht enthalten.





Der Sprecher der vietnamesischen Tourismusbehörde sagte gegenüber VN Express, in den meisten Angeboten seien nur die Flugkosten für die Anreise enthalten. Die Informationen zu den Impfungen seien außerdem sehr ungenau.