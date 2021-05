Zahl der Geburten sinkt auf Rekordtief

ⓒGetty Images Bank

Die Zahl der Geburten und die Geburtenrate in Südkorea sind im Auftaktquartal auf ein Rekordtief gefallen.





Nach Angaben des Statistischen Amtes kamen in den ersten drei Monaten des Jahres 70.519 Kinder auf die Welt. Seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Jahr 1981 wurde damit die geringste Zahl an Neugeborenen in einem Auftaktquartal gezählt. Im Vorjahresvergleich wurden 4,3 Prozent weniger Kinder geboren.





Die zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer fiel um 0,03 im Vorjahresvergleich auf 0,88 Kinder pro Frau und damit ebenfalls auf den tiefsten Stand in einem Auftaktquartal.





Im März betrug die Geburtenziffer, welche die Anzahl der Lebendgeborenen pro Jahr bezogen auf 1000 Einwohner angibt, 5,5. Im gleichen Monat gab es 26.603 Sterbefälle. Die Bevölkerungszahl schrumpfte damit um 2.549. Seit November 2019 verzeichnet die Bevölkerung Südkoreas einen natürlichen Rückgang.





Die negative Bevölkerungsentwicklung geht mit einem Rückgang bei der Zahl der Schulpflichtigen einher. Schulen in den Gemeinden auf dem Land werden mangels Schülern geschlossen und Hochschulen in der Provinz haben Schwierigkeiten, Studierende zu finden.





Im vergangenen Jahr standen an den Hochschulen insgesamt 479.000 Studienplätze zur Verfügung. Es gab 438.000 Schülerinnen und Schüler des letzten Schuljahrgangs. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die die Hochschulreife ablegten war damit geringer als die Zahl der Studienplätze. Zahlreiche Studienplätze blieben somit frei.





Universitäten in den Provinzen versuchen sich durch eine Umstrukturierung zu retten. In der zweitgrößten Stadt Busan wurden zwei nationale Hochschulen zusammengelegt. Besorgt um die Folgen für die kommunale Wirtschaft und Kultur suchen Provinzen und Städte angestrengt nach Wegen, um Hochschulen in ihrer Region vor einer Schließung zu bewahren.