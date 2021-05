Präsident Moon von USA-Besuch zurückgekehrt

ⓒYONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am vergangenen Sonntag von einem viertägigen Besuch in den USA zurückgekehrt.





Beim ersten Spitzentreffen zwischen Moon und seinem US-Amtskollegen Joe Biden wurde unter anderem eine Annäherung an Nordkorea, die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und Zusammenarbeit bei Covid 19-Impfstoffen erörtert.





Moon und Biden einigten sich in einer gemeinsamen Erklärung im Anschluss an ihr Gipfeltreffen auf eine umfassende globale Partnerschaft ihrer Länder bei der Versorgung mit Corona-Impfstoffen. Biden versprach eine direkte Unterstützung für die Impfung von 550.000 südkoreanischen Soldaten. Auch wurden verschiedene Absichtserklärungen für die Kooperation bei der Forschung und Entwicklung zu Impfstoffen unterzeichnet.





Beide Länder einigten sich darauf, die Kooperation hinsichtlich Lieferketten für neue Industrien wie Halbleiter und Batterien zu verstärken. Südkoreanische Halbleiter- und Batteriehersteller kündigten Investitionen in den USA in Höhe von 44 Billionen Won (39 Milliarden Dollar) an. Auch hinsichtlich der Technik der Mobilfunkstandards 5G und 6G sowie in Spitzentechnologiebereichen wie Raumfahrt und Elektrofahrzeuge wollen beide Länder ihre Zusammenarbeit ausbauen. Insbesondere soll die Kooperation im Bereich der Atomenergie verstärkt und nach Wegen für den gemeinsamen Export von Atomkraftwerken in dritte Länder gesucht werden.





Darüber hinaus wurde die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft Südkoreas bestätigt. Die USA wollen Südkorea eine erweiterte Abschreckung mittels der gesamten Bandbreite militärischer Kapazitäten bieten. Beide Seiten einigten sich zudem über die Abschaffung der Raketenrichtlinien. Südkorea würde damit erstmals seit 42 Jahren im Raketenbereich über die volle Souveränität verfügen. Gemäß den 1979 beschlossenen Richtlinien wurde die Reichweite südkoreanischer Raketen begrenzt, um ein Wettrüsten in Nordostsasien zu verhindern. Für Südkorea waren die Vorgaben ein Hindernis bei der Entwicklung im Bereich der Raumfahrt.





In der gemeinsamen Erklärung wurde außerdem verkündet, dass Angelegenheiten in Zusammenhang mit Nordkorea und dem Frieden auf der koreanischen Halbinsel mittels Dialog und Diplomatie angegangen werden. In allen Bereichen der Sicherheit und Wirtschaft sowie bei der Impfstoff-Kooperation sind beide Länder durch den Gipfel näher zusammengerückt.