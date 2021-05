Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News, Fashion group hyungji Co.

Am Dienstag dieser Woche haben das Ministerium für Frauen und Familie und das Statistikamt Statistiken über Lebensbilder der Jugendlichen 2021 veröffentlicht. Die betreffenden Statistiken basieren auf Daten der Jahre 2019 oder 2020. Nach diesen Statistiken waren im vergangenen Jahr für die koreanischen Jugendlichen in der Altersgruppe zwischen 13 und 24 Jahren der größte Unsicherheitsfaktor der koreanischen Gesellschaft neuartige Krankheiten. 32,2% haben diese Antwort gegeben. Der betreffende Anteil ist gegenüber der Untersuchung im Jahr zuvor mit 2,3% um das 14-fache gestiegen, und dies ist selbstverständlich auf die im vergangenen Jahr ausgebrochene Corona-Pandemie zurückzuführen. Als Unsicherheitsfaktoren folgten dann mit 22,6% Verbrechen, mit 10,1% finanzielle Risiken und mit 8,9% nationale Sicherheit. Auffällig ist, dass Frauen Verbrechen für einen Unsicherheitsfaktor auf ähnlichem Niveau wie neuartige Krankheiten halten. Die Antwort, dass der größte Unsicherheitsfaktor der koreanischen Gesellschaft Verbrechen sei, wurden von 32,3% der weiblichen Jugendlichen unterstützt. Auch männliche Jugendliche nannten Verbrechen nach neuartigen Krankheiten als zweitgrößten Unsicherheitsfaktor. Jedoch lag ihr Anteil, die Verbrechen als den größten Unsicherheitsfaktor nannten, bei lediglich 12,9%. Als wegen der Corona-Pandemie verursachte negative Veränderung im Leben nannten 48,4% der Jugendlichen das Schulleben. Danach folgten mit 43,7% das Vertrauen in die Gesellschaft, mit 41,6% trübe Aussichten für den Berufsweg und mit 26,6% freundschaftliche Beziehungen. Als positive Veränderung wurden vor allem Familienbeziehungen genannt.





Ein wichtiges Thema im Internet war in dieser Woche wieder die südkoreanische Boyband BTS. Es ging um ihre in der vergangenen Woche veröffentlichte neue digitale Single ´Butter´ und auch darum, dass BTS bei den Billboard Music Awards vier Preise gewonnen haben und damit so viele wie nie zuvor. Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Tatsache, dass die Anzahl der Tweets im Zusammenhang mit BTS und ihrem Comeback-Song ´Butter´ weltweit die Marke von 300 Millionen überschritten hat. Diese Zahl ist ein Gesamtwert für etwa einen Monat vom 24. April bis 23. Mai, einschließlich der am 10. Mai begonnenen Werbeperiode für die Veröffentlichung von ´Butter´. Der neue Song wurde am 21. Mai um 13 Uhr veröffentlicht. Die Anzahl der Tweets an diesem Tag erreichte 31 Millionen. Die Zeit, in der an diesem Tag BTS und ´Butter´ am meisten getwittert wurde, war von 13 Uhr bis 14 Uhr. 5 Millionen Tweets wurden in nur einer Stunde registriert. Am Tag der Veröffentlichung der neuen Single gab es die meisten Tweets in den Ländern Südkorea, den USA, Indonesien, Brasilien, Japan, den Philippinen, Mexiko, Thailand, Indien und Peru. Viele Netzbürger, darunter bestimmt auch viele BTS-Fans, zeigten außerdem großes Interesse an speziellen Emojis, die Twitter zur Verfügung gestellt hat, um die Veröffentlichung der neuen Single zu feiern.





Für Gesprächsstoff im Internet sorgte auch ein Fantrikot der koreanischen Profibaseballmannschaft. SSG Landers, früher SK Wyverns, ist ein professioneller südkoreanischer Baseball-Verein aus Incheon und spielt in der höchsten Baseball-Liga Südkoreas. Der Verein, der nun der Unternehmensgruppe Shinsegye-Group angehört, hat kürzlich ein Fantrikot namens ´Landersbuck´ vorgestellt, bei dem das Logo des Baseballvereins mit dem Logo der Kaffeehauskette Starbucks verknüpft wurde. Die 340 Exemplare des Fantrikots ´Landersbuck´, das vom offiziellen Fanartikel-Hersteller von SSG Landers am 21. April vorgestellt wurde, waren drei Minuten nach dem Beginn des Online-Verkaufs ausverkauft. Im Offline-Laden im Baseballstadion in Incheon waren 160 Exemplare in anderthalb Stunden ausverkauft. Das Fantrikot ist ein Kooperationsprodukt, bei dem auf der Grundlage des grundlegenden Trikotdesigns von SSK Landers die Farbe und das Sirenen-Design des Starbucks-Logos verwendet wurden. Auf dem Vorderteil des Trikots links unten ist das Starbucks-Maskottchen, der Bearista Teddybär zu sehen. Auch die zusammen mit dem Trikot in Kooperation mit Starbucks hergestellte Mütze ist on- und offline bereits komplett vergriffen. Ein Mitarbeiter des offiziellen Fanartikel-Herstellers von SSG Landers sagt, das Fantrikot sei das weltweit erste Baseball-Trikot in Zusammenarbeit mit Starbucks, so dass viele Starbucks-Fans großes Interesse gehabt zu haben scheinen.