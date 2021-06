Respekt vor Alter

ⓒ Getty Images Bank

In ganz Ostasien gilt das aus dem Konfuzianismus stammende Prinzip der Seniorität, das Älteren gewisse Vorrechte und Vorteile, aber auch eine Verantwortung Jüngeren gegenüber einräumt. In Japan und Korea ist ein weiteres Prinzip verbreitet, nach dem in einer Sache Erfahrenere (Seonbae, 선배) von Neulingen (Hubae, 후배) besonderen Respekt erwarten dürfen. In Schulen und Universitäten sind ältere MitschülerInnen bzw. KommilitonInnen meist automatisch Seonbae, doch bei aus dem Militärdienst zurückkehrenden Studenten oder später in Firmen geraten diese beiden Prinzipien schon mal durcheinander, und da kann es vorkommen, dass Ältere Jüngeren gegenüber mehr Respekt zollen müssen, wenn letztere schon länger dabei sind und erstere neu hinzukommen. Für Außenstehende ist das nicht immer leicht zu durchschauen, und deshalb sprechen wir heute über dieses Seonbae-Hubae-System.