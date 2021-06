Seventeens „Don’t Wanna Cry“ erreicht 200 Millionen Aufrufe

ⓒ PLEDIS ENTERTAINMENT

Das Musikvideo zum Lied „Don’t Wanna Cry“ von der koreanischen Boyband Seventeen hat jüngst 200 Millionen Aufrufe erreicht. Das Lied ist im vierten Minialbum aus dem Jahr 2017 enthalten.

Am 21. Mai sind die Jungs in der Sendung “See Us Unite for Change” aufgetreten, die im Sender MTV, VH1 und weiteren Sendern übertragen wurde. In dieser Sendung haben sie das Lied “Don’t Wanna Cry” vorgetragen. Seventeen sind derzeit in den USA sehr beliebt. Daher wurden sie dieses Mal bei den Billboard Music Awards für den Preis “Top Social Artist” nominiert. Auch wurden sie zu verschiedenen berühmten Talk-Shows eingeladen und konnten sich dabei bekannter machen.

Seventeen haben vor, am 18. Juni ihr achtes Minialbum auf den Markt zu bringen. Die internationalen Fans sind schon jetzt sehr gespannt.