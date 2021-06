Beautiful Mint Life soll in diesem Jahr on- und offline stattfinden

Das Beautiful Mint Life Festival soll in diesem Jahr am 26. und 27. Juni on- und offline veranstaltet werden. Im letzten Jahr musste es leider wegen Covid-19 abgesagt werden. Damit wird das Beautiful Mint Life ein Musikfestival sein, das nach etwa einem Jahr und acht Monaten zustande kommt. Es ist zugleich die erste große Veranstaltung in diesem Jahr.

Um ausreichend Abstand zwischen den Besuchern einzuhalten, sollen weniger Sitze und nur eine Bühne eingerichtet werden. Dafür werden die Auftritte übertragen.

Die ersten Teilnehmer am Festival wurden bereits bekannt gegeben: Paul Kim, Lee Hi, Jeong Jun-il, Peppertones und SURL. Weitere Künstler werden nach und nach genannt.

Der Vorverkauf der Tickets begann bereits am 25. Mai.