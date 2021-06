Monsta X mit sechs Liedern in Billboard World Digital Song Sales Charts vertreten

ⓒ STARSHIP ENT

Monsta X haben jüngst die Billboard World Digital Song Sales Charts regelrecht erobert. Das Lied “Be Quiet” aus dem vierten Minialbum von 2016 befindet sich auf Rang 14, “Rush” auf der 15, “Myself” auf der 18, “Ready or Not” auf der 19, “Mirror” auf der 20 und “Stand Up” auf Rang 25. Also gleich sechs Lieder kann man in den oberen Regionen dieser Charts finden.

Die Sänger wollen am 1. Juni ihr neuntes Minialbum veröffentlichen und man kann sehen, dass auch ältere Lieder dieser Gruppe wieder beliebt wurden.

Forbes meinte, dass Monsta X definitiv die Gewinner der dieswöchigen Billboard Digital Song Sales Charts seien. Mit sechs Liedern hätten die Jungs einen Anteil von 25% dieser Charts. Was bemerkenswert sei, sei, dass die Lieder mehrere Jahre alt seien.

Die Fans sind schon sehr auf das neue Werk gespannt.