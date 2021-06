Entlang der U-Bahn-Linie 7

ⓒ Getty Images Bank

U-Bahn Linie 7 führt von Bopyeong im südwestlichen Randgebiet Seoul bis hinauf in die Ausläufer der nördlich Seouls gelegenen Gebirge Suraksan und Dobongsan. An ein paar Stationen dieser Linie wollen wir uns heute etwas genauer umsehen: Am Express Bus Terminal mit dem Einkaufszentrum Goto Mall, in Cheongdam, wo Hallyu-Fans unter anderem die K-Star-Road besuchen können, im Hangang-Park von Ttukseom mit dem Kulturkomplex Jabeolle, im Einkaufszentrum Common Ground in der Nähe der Konkuk-Universität und schließlich im Traumwald von Nordseoul, dem viertgrößten Park der Stadt.