Golferin Ji-Han-sol holt zweiten Titel auf koreanischer KLPGA-Tour

Profigolferin Ji Han-sol hat ihren zweiten Titel auf der koreanischen Profigolf-Tour der Damen KLPGA gewonnen.





Die 25-Jährige gewann am Sonntag die E1 Charity Open im südkoreanischen Icheon mit 18 unter Par in der finalen Runde. Zweite wurde mit zwei Schlägen Abstand Ha Min-song.





Ji hatte bis zur zweiten Runde mit einem Schlag Vorsprung geführt und danach ihren Vorsprung auf drei Schläge ausgebaut. In der finalen Runde wurde es kurz gefährlich, als Ha Min-song gleichziehen konnte. Mit mehreren Birdies in Folge konnte Ji Han-sol jedoch wieder in Führung gehen und im späteren Verlauf den Abstand zur Zweiten sogar noch vergrößern.





Preisgeldkönigin Jang Ha-na teilte sich den dritten Platz mit An Na-rin. Beide Spielerinnen kamen in der abschließenden Runde auf 15 unter Par. Jang Ha-na durchbrach zudem als erste Spielerin auf der KLPGA-Tour bei der Höhe des bisher gewonnenen Preisgeldes die Marke von 5 Milliarden Won, etwa 3,7 Millionen Euro. Mit zusätzlichen 52 Millionen Won für den dritten Platz bei den E1 Charity Open hat sie bisher 5.005.889.000 Won gewonnen.