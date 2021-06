Fußball-Nationalmannschaften bereiten sich auf WM-Qualifikation und Olympia vor

ⓒ YONHAP News, KFA

Das südkoreanische Fußball-Nationalteam unter Cheftrainer Paulo Bento ist heute zu Vorbereitungen für die zweite Vorrunden-Phase der asiatischen Region für die WM 2022 in Katar zusammengekommen. Das Olympische Fußballteam unter Trainer Kim Hak-beom hat heute ebenfalls das Training aufgenommen.





Außer Na Sang-ho, der wegen einer Muskelverletzung pausieren muss, haben sich alle 27 Nationalspieler im nationalen Fußballzentrum (NFC) in Paju verammelt. Die in europäischen Vereinen aktiven Spieler Son Heung-min, Hwang Ui-jo und Hwang Hee-chan waren vergangene Woche eingetroffen und hatten seitdem beim Paju NFC trainiert. Lee Jae-sung von Holstein Kiel sowie Kim Mun-hwan vom LA FC und Kim Young-kwon von Gamba Osaka werden sich bald der Mannschaft anschließen.





Südkorea ist in der zweiten Qualifikationsrunde vom zweiten auf den ersten Platz der Gruppe H vorgerückt, nachdem Nordkorea seine Nationalmannschaft aus der WM-Qualifikation zurückgezogen hatte. Der Abstand zum Gruppenzweiten Libanon und zum Dritten Turkmenistan ist jedoch gering.





Die südkoreanische Auswahl wird am kommenden Samstag im Sportkomplex im südkoreanischen Goyang gegen Turkmenistan antreten. Am 9. Juni spielt die Mannschaft gegen Sri Lanka und am 13. Juni gegen den Libanon. Sämtliche Spiele der zweiten Vorrunde finden in Goyang statt.





Die olympische Fußballmannschaft nimmt morgen in Seogwipo, auf der Insel Jeju ihr Training auf. Für den 12. und 15. Juni wurden zwei Testspiele gegen die U-24 im Jeju WM-Stadion angesetzt. Lee Kang-in vom FC Valencia wird sich erstmals dem olympischen Team anschließen. Lee hatte bisher nur in A-Länderspielen mitgewirkt.





Trainer Kim Hak-beom will bis Ende Juni seinen endgültigen Kader für das olympische Fußballturnier festlegen.





