Bogenschützen trainieren unter realen Bedingungen für Olympia

ⓒ YONHAP News, KOREA ARCHERY ASSOCIATION

Die südkoreanische nationale Auswahl im Bogenschießen hat im Sportlerdorf in Jincheon ein Sondertraining in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele durchgeführt.





Um die Athleten an die Bedingungen vor Ort zu gewöhnen, wurde der Yumenoshima Park Archery Field in Tokio, wo die olympischen Wettkämpfe im Bogenschießen stattfinden, nachgebildet. Die Bogenschützen wurden durch Sound-Effekte wie Applaus oder Zurufe der Zuschauer an die erwartete Geräuschkulisse gewöhnt und es wurde eine Live-Stimmung erzeugt. Während der Schießübungen der Athleten erklangen Ansagen auf Englisch und Japanisch.





Olympiasieger Kim Woo-jin sagte in einem Interview mit SpoTV News, er habe, als er die Nachbildung des Wettkampfplatzes sah, den Eindruck gehabt, schon bei den Olympischen Spielen zu sein. Es sei auch eine echte Wettbewerbsstimmung hergestellt worden. Bogenschützin Kang Chae-Young sagte, sie sei angesichts häufiger Meldungen über eine mögliche Absage der Olympischen Spiele sehr besorgt. Sie gehe aber davon aus, dass die Spiele stattfinden und sie trainiere fleißig.





Südkorea ist die dominierende Nation im Bogenschießen. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro gewann die südkoreanische Mannschaft vier Goldmedaillen und damit alle Wettbewerbe. In Toko gibt es fünf Wettbewerbe in der Sportart. Neu ist der Mixed-Wettbewerb, bei dem Männer und Frauen gemeinsam antreten.