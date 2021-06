BTS startet Sommerkonzertreihe in US-Fernsehshows

ⓒ Big Hit Music

Mit ihrem Auftritt in der US-amerikanischen TV-Sendung „Good Morning America“ hat die K-Pop-Boyband BTS ihre Sommerkonzertreihe begonnen.





BTS war die erste Gruppe im Line-up für die „2021 GMA Summer Concert Series“ und gab zwei ihrer größten Hits, „Butter“ und „Dynamite“, zum Besten. Übertragen wurde das Ganze virtuell aus Seoul in das Studio der Sendung in New York.





Die „2021 GMA Summer Concert Series“ läuft bis August und präsentiert ein Line-up von über 20 Musikern.