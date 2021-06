Neues Album von Mamamoo erscheint

ⓒ RBW

Die beliebte K-Pop-Girlgroup Mamamoo wird diese Woche ein neues Album veröffentlichen.





Die neue EP trägt den Titel „WAW“ und steht für „Where Are We“. Das Album wird von einer Ballade mit gleichnamigem Titel angeführt. Es ist das erste Mal für die Gruppe, als Leadtrack eine Ballade auszuwählen.





Mit der Herausgabe ihres neuen Albums wird Mamamoo ihr Projekt „2021 Where Are We“ starten und damit ihr bevorstehendes 7-jähriges Jubiläum am 19. Juni in der Musikindustrie feiern.