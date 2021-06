Studenten im Dienst

ⓒ YONHAP News

Südkorea unterhält mit rund 600.000 aktiven Soldaten im Dienst (weniger als halb so viele Soldaten wie in Nordkorea) das siebtstärkste Militär der Welt. Das wird bei einer Bevölkerung von knapp 52 Millionen dadurch ermöglicht, dass sämtliche StaatsbürgerInnen ab 18 Jahren sich nicht nur freiwillig für den Dienst an der Waffe melden können, sondern vor allem durch die allgemeine Wehrpflicht für junge Männer zwischen 18-28 Jahren. Leider steht das in direktem Konflikt mit der Priorisierung von Studium und Berufswahl in diesem Alter, sodass die meisten Koreaner ihre Ausbildung für fast zwei Jahre unterbrechen müssen, was oft Einbußen bei den Studienleistungen und Abschlussnoten bedeutet. Hinter unzähligen Einzelschicksalen steht also ein gesellschaftsstruktureller Problemkomplex, dem sich auch OlympiasiegerInnen und K-Pop-Stars nicht ohne Weiteres entziehen können.