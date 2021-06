ENHYPEN erobern Charts in Korea, Japan und den USA

ⓒ BELIFT LAB

Das Album der koreanischen Gruppe ENHYPEN, das im letzten Monat auf den Markt gekommen ist, ist derzeit sehr beliebt. Aber nicht nur in Korea, sondern der Erfolg erstreckt sich bis nach Japan und in die USA.

Das neue Album kam auf Nummer eins der Orikon Tages- Wochen- und Monatscharts. In den USA sind sie sogar in vier verschiedenen Billboardcharts eingestiegen, das war nach dem Stand des 8. Mai und laut den Charts, die am 29. Mai veröffentlicht wurden, konnte man die Gruppe sogar in sieben Charts vorfinden. In den Billboard 200 rangieren sie auf Platz 18 und auf Platz eins bei den “World Album”-Charts.

Diesen Erfolg haben sie in nur sechs Monaten erzielen können, denn das Debütalbum kam vor sechs Monaten heraus.