Everglows “First” erreicht 40 Millionen Klicks

Die koreanische Gruppe Everglow ist noch sehr jung, denn sie debütierte im März 2019. Aber sie haben stets ihren Platz in der Musikwelt festigen können. Das Musikvideo zum Lied “First” wurde in nur sechs Tagen nach der Veröffentlichung über 40 Millionen Mal gesehen. Das Lied ist in der dritten Single-EP “Last Melody” enthalten und wurde am 25. Mai veröffentlicht.

Als sie in die Musikszene zurückgekehrt waren, haben sie es geschafft, gleich auf Platz eins koreanischer Charts und unter die Top 10 der Apple Music K-Pop Album Charts von 34 verschiedenen Ländern zu kommen.