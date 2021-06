„Alcohol-Free“ von Twice will den Sommer einläuten

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Girlgroup Twice hat am 31. Mai einige Fotos zum Album und den Titeln auf offizielle soziale Netzwerke hochgeladen. Es werden insgesamt sieben Lieder im Album enthalten sein und viele sind schon sehr gespannt auf das Lied „Alcohol-Free“, das sie als erstes genauer vorstellen wollen.

Dieses Lied hat der Sänger und Produzent Park Jin-young geschrieben und produziert. Es soll ein Sommerlied sein und fröhliche Sommerlieder können Twice besonders gut singen. Im Juni 2018 haben sie den Song “Dance the Night Away”, im Juni 2020 “More and More” herausgegeben, die jeweils große Hitsongs wurden.

Am 9. Juni wollen die Girls das Lied “Alcohol-Free” und das Musikvideo veröffentlichen, dann wird am 11. Juni das neue Album mit allen neuen Liedern erhältlich sein. Am 9. Juni steht der Auftritt in der Ellen DeGeneres Show auf dem Terminplan und sie werden dort das Lied “Alcohol-Free” zum ersten Mal vortragen.