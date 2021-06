Lee Eui-sang, ein traditioneller Steinbaumeister und Steinmetz

ⓒ YONHAP News

In Korea diente seit je her Granit als vorherrschendes Baumaterial. Dokumente belegen, dass bereits zur Zeit der drei Reiche vom 1. Jahrhundert v. Chr. bis zum 7. Jahrhundert die Kunst und Technik der Bearbeitung von Granit weit fortgeschritten war. Die Pagoden in den Tempeln, die Seokguram Grotte und Steintreppen sind künstlerisch vollendete Werke der traditionellen Bautechnik mit Steinen. Lee Eui-sang ist ein traditioneller Steinmetz Seokjang und Meister der Restaurierung von Steinbauwerken.

Er restaurierte unter anderem die Festung Namhansanseong, die Festung Hwaseong in Suwon, das historische Dorf und die Stadtfestung Naganeupseong, die Steinmauer des Palastes Deoksugung und den Tempel Buseoksa. Die Rekonstruktion des durch Brandstiftung im Jahr 2008 zerstörten Sungnyemun-Tores war besonders anspruchsvoll, da der Meister an der traditionellen Methode festhielt und ganz auf moderne Werkzeuge verzichtete.