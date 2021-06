Kwon Soon-woo bei French Open in dritter Runde ausgeschieden

ⓒ YONHAP News

Tennisspieler Kwon Soon-woo ist in der dritten Runde der French Open ausgeschieden.





Der Südkoreaner verlor gegen Matteo Berrettini aus Italien mit 0:3-Sätzen. Kwon hatte sich gegen den Weltranglistenneunten tapfer geschlagen, konnte aber wegen des sicheren Aufschlagspiels seines Gegners keinen einzigen Breakpoint verbuchen.





Berettinni konnte sich auf seine harten Aufschläge verlassen, die Geschwindigkeiten von bis zu 216 km/h erreichten. Ihm gelangen 23 direkte Punkte. Kwon konnte nur ein Ass erzielen. Seine Aufschläge erreichten eine Geschwindigkeit von maximal 191 km/h.





Kwon Soon-woo ist es zwar nicht gelungen, in die nächste Runde einzuziehen, es ist jedoch das erste Mal, dass er bei einem Grandslam-Turnier bis in die dritte Runde kam. Dafür kassierte er 90 zusätzliche Rankingpunkte. Auf der neuen Weltrangliste, die im Anschluss an die French Open bekanntgegeben wird, kann er wahrscheinlich bis auf Rang 79 vorrücken.





Damit erhöht sich für den Spieler die Chance für eine Startberechtigung bei den Olympischen Spielen ab Juli in Tokio. An den olympischen Tenniswettbewerben im Einzel nehmen die 56 höchstplatzierten Spieler auf der Weltrangliste vom 14. Juni teil. Aus einem Land dürfen jedoch nur maximal vier Spieler an den Start gehen. Schließt man diejenigen Spieler aus, die auf der Weltrangliste höher platziert sind als Kwon Soon-woo, wegen der Nationenquote aber nicht startberechtigt sind, dann hätte der Südkoreaner eventuell eine Chance auf eine Teilnahme.





Erstmals nach 13 Jahren wäre dann ein südkoreanischer Tennisspieler bei einem olympischen Turnier mit dabei. Zuletzt hatte Lee Hyung-taik an den Olympischen Spielen 2008 in Peking teilgenommen.