Curlerin Kim Cho-hee von Experten als beste „Second-Spielerin“ geehrt

Die südkoreanische Curlerin Kim Cho-hee ist vom internationalen Curling-Netzwerk „Everything Curling“ zur weltbesten Spielerin in der Kategorie „Second“ ausgewählt worden.





Die Organisation gab am Freitag die Spielerinnen und Spieler mit den besten Leistungen in der Saison 2020-21 bekannt und nannte Kim als den besten Second.





Der Second spielt in einem Curling-Team den dritten und vierten Stein. Seine Hauptaufgabe ist das Wegschießen gegnerischer Steine. Kim Cho-hee ist Mitglied und Second des „Team Kim“, das bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang die Silbermedaille gewann. Kim Cho-hee war bei den Winterspielen in Pyeongchang nur Ersatzspielerin. In der Saison 2018-2019 übernahm sie im Team die Rolle des Third. Seit dem vergangenen Jahr spielte sie als Second.





Das Team Kim belegte zuletzt bei der Weltmeisterschaft Anfang Mai den siebten Platz und verpasst die direkte Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking.