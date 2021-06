TXT treten im US-amerikanischen Fernsehen auf

ⓒ Big Hit Music

Die K-Pop-Boyband Tomorrow X Together (TXT) wird in beliebten US-amerikanischen Fernsehsendungen mit ihrem ersten englischsprachigen Lied „Magic“ auftreten.





Die Gruppe wird „Magic“ am 10. Juni zum ersten Mal in der TV-Show „Good Morning America“ des Senders ABC vorstellen. Am 15. Juni folgt ein Auftritt in der Sendung „The Late Late Show with James Corden”.





„Magic“ ist der erste englische Track von TXT aus ihrem zweiten Album voller Länge mit dem Titel „The Chaos Chapter: Freeze“. Das Album erschien am 31. Mai.