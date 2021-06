Die Macherinnen hinter Seoulified

ⓒ privat

Mina Ghasemzadeh und Marion Großmann machen zusammen den Podcast Seoulified. In ihrer Selbstbeschreibung heißt es: „Let’s talk Seoul” - Deine Dosis Fandom bei Seoulified, dem Podcast für anything K-Pop. Tatsächlich geht es aber nicht nur um Glanz und Glamour, sondern auch um sehr ernste Themen, wie psychische Gesundheit in der koreanischen Unterhaltungsindustrie. Dem„Treffen zweier Welten” haben die beiden erzählt, wo Korea einfach viel weiter ist, als zum Beispiel Deutschland, wie sie dazu gekommen sind, den Podcast zu machen und was demnächst kommen könnte.