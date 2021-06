Die Samgwang-WG (3) 미안해서 어떡해

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „미안해서 어떡해; mianhaeseo eotteokae“

Deutsch: „Das tut mir wirklich sehr leid“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





미안하- Stamm des Verbs 미안하다 für „leidtun“

-여서 Verbendung zur Formulierung einer Begründung

어떡하- Stamm des Verbs 어떡하다 für „wie tun/machen“

-여 nicht-höfliche Aussagenendung





Der Ausdruck 미안해서 어떡해 bedeutet wortwörtlich „Was tun, weil es mir leid tut“. Man verwendet ihn als Entschuldigung gegenüber einer Person, weil man etwas falsch gemacht hat oder durch seine Handlung Unannehmlichkeiten bereitet hat. Das tut einem so leid, dass man nicht weiß, was man nun tun soll. In diesem Sinne wäre der Ausdruck auf Deutsch vergleichbar mit „Es tut mir so leid, wie kann ich das nur wiedergutmachen“, aber da die Frage eher rhetorisch gemeint ist, kann er auch einfach mit „Das tut mir wirklich sehr leid“ übersetzt werden.

Für die höfliche Variante ist das höfliche Verb 죄송하다 für „leidtun“ und das Höflichkeitssuffix -요 am Ende erforderlich: 죄송해서 어떡해요.





Ergänzungen

집: Nomen für „Haus, Zuhause, Wohnung“