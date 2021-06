ENHYPEN sind zwei Wochen in Folge in US-Billboard 200 vertreten

ⓒ BELIFT LAB

Das neue Album der koreanischen Boyband ENHYPEN ist zwei Wochen in Folge in den US-amerikanischen Billboard Charts 200 vertreten. Das zweite Minialbum war am 5. Juni auf Platz 190 der Billboard Charts 200 zu finden. Noch eine Woche davor war es auf Platz 18 platziert.

Die Jungs sind derzeit nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Regionen der Welt gefragt. Unter anderem im Nachbarland Japan, daher wollen sie Anfang Juli ein Debütalbum für den japanischen Markt herausgeben.

Dank dieser Erfolge wurden ENHYPEN von den US-Grammys zum “Rising Artist” ernannt. Die Fans und Musikvertreter sind also bereits auf die weiteren Schritte der Sänger gespannt.