Mamamoo singt zum ersten Mal eine Ballade

Die koreanische Girlgroup Mamamoo ist schon sieben Jahre lang in der Musikbranche tätig, hat aber am 2. Juni zum ersten Mal eine Ballade veröffentlicht. An dem Tag wurden alle Lieder aus dem neuen Album veröffentlicht. Das neue Album “WAW” ist zugleich ein Jubiläumsalbum und enthält Lieder, die die vielen Erfahrungen der vergangenen sieben Jahre behandeln.

Im neuen elften Minialbum sind ausschließlich Balladen enthalten und die Fans sind sehr begeistert. Denn die tollen Stimmen der Mitglieder kamen in den Liedern besonders gut zur Geltung.